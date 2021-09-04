الأمم المتحدة تستضيف اجتماعا حول المساعدات الإنسانية لأفغانستان

2021/09/04 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اجتماعا رفيع المستوى، في 13 سبتمبر، للبحث في زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وفق ما أفاد المتحدث باسمه، الجمعة.

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