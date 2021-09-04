تحالف الفتح يعزي بوفاة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم

2021/09/04 | 07:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عزى تحالف الفتح بوفاة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم.وقال رئيس التحالف هادي العامري في بيان صحفي :" تلقينا بمزيد من الحزن والاسى نبأ رحيل المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره ) ".واضاف :" لقد كان المرجع الفقيد عالما ربانياً وفقيهاً مجدداً افنى عمره المبارك في البحث العلمي والكتابة والتأليف وتخرّج على يديه آلاف الاساتذة والعلماء في الحوزة العلمية الشريفة .وقد عانى سنواتٍ من السجن والتعذيب في سجون البعث البغيض وكان فيها مناراً للسجناء في تخفيف آلامهم وبث الوعي والدروس الفقهية بينهم رغم قسوة الطغاة واجرام جلاوزة البعث " .وتابع :" لقد كان المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم من ابرز المراجع والعلماء الذين دعموا فتوى مرجع الامة السيد السيستاني في الجهاد الكفائي ومن اكثر الداعمين للحشد الشعبي في جميع المواقف ، وطالما كانت دعواته وكلماته تمثل بلسماً لجراحات المجاهدين وهم يواجهون الدواعش الارهابيين ، وبفقده ( قدس سره ) يفقد العراق مرجعاً كبيراً اسهم في دعم انتقالته مِن الديكتاتورية الى الديمقراطية".واضاف :" رحم الله المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم وعزاؤنا الى الامام المهدي المنتظر ( عجّل الله فرجه الشريف ) والى مراجعنا العظام لاسيما الامام السيستاني بهذا المصاب الجلل وتعازينا الى الاسرة الكريمة لآل الحكيم وبيت المرجع الفقيد خاصةً ..وانّا لله وانّا اليه راجعون " ./انتهى9

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