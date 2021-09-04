القضايا النسوية والعقول الطالبانية! (1) - بثينة تروس

2021/09/04 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بثينة_تروس ضمانة المرأة لدي الأجهزة الشرطية والقانونية والعدليةعطفاً على ما نقله الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول قرار مكتب وزير العدل المعنون الي الأستاذة خديجة الدويحي وهي إحدى المستنيرات المدافعات عن حقوق المرأة والانسان بتميز، نجد ان فحوى الموضوع (قبول ضمان المرأة لدي الاجهزة الشرطية والقانونية والعدلية) يحتاج الي وقفة تدارسية، بعد الاحتفاء بهذا القانون وبالمجهودات العدلية المتميزة لوزير العد ......





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