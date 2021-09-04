"لا مكان للقادة السابقين".. طالبان تضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومتها

2021/09/04 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام من انسحاب آخر القوات الأميركية من البلاد، انتهت طالبان من اتخاذ قرارات بشأن من سيدير البلاد، حيث أنها تضع اللمسات الأخيرة في تشكيلة الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن لا تضم أي من مسؤولي النظام السابق، بحسب تحليل لصحيفة "واشنطن بوست".

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