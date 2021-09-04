2021/09/04 | 08:24 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغياب مبابي.. فرنسا تحل ضيفا على أوكرانيا في تصفيات المونديال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/04 | 08:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغياب مبابي.. فرنسا تحل ضيفا على أوكرانيا في تصفيات المونديال) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغياب مبابي.. فرنسا تحل ضيفا على أوكرانيا في تصفيات المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).