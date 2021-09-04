قريباً..الكاظمي يزور باكستان

2021/09/04 | 08:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن السفير الباكستاني في العراق، أحمد أمجد علي، السبت، عن زيارة قريبة يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى بلاده، كاشفا أن الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين في […]

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