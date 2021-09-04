الفكر الماركسي مدرسة للنضال المثابر وتوسيع قاعدته| - خليل اندراوس

2021/09/04 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس عولمة رأس المال وعصر الامبريالية الحاضر اعلى مراحل الرأسمالية، لم يعزز فقط التطور التكنولوجي والتقني فقط التي تمكنها من زيادة الانتاج والتطور والتقدم، لكنها ادت الى تسريع وتعميق انتشار الفقر والبطالة والمرض وانهيار الثقافات التقليدية.



وطبقة رأس المال والشركات العابرة للقارات الجالسين على قمة الفوضى العالمية لديهم من الثروات الضخمة التي تساعدهم على مواجهة الازمات الاقتصادية المتكررة ومواجهة ال ......





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