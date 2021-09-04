لقاء بينت - بايدن: حضور إيران وأمن إسرائيل وغياب فلسطين - ماهر الشريف

2021/09/04 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماهر_الشريف بعد أن تأخر يوماً واحداً جراء الانفجارين اللذين وقعا في مطار مدينة كابول، وأوديا بحياة عشرات المدنيين الأفغان وثلاثة عشر جندياً أميركياً، عُقد يوم الجمعة في 27 آب/أغسطس الجاري، في البيت الأبيض في واشنطن، اللقاء الأول المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت والرئيس الأميركي جو بايدن، الذي استغرق مدة 50 دقيقة.وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية التي بدأت يوم الثلاثاء في ......





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