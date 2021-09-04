الرافدين: قروض تصل إلى 50 مليوناً من دون كفيل

2021/09/04 | 08:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن قروض تصل إلى 50 مليون دينار ومن دون كفيل.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب، أن “قروضا بـ ٥٠ مليونا للبناء والترميم للموظفين بدون كفيل وبضمانة الماستر كارد”.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

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