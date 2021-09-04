الفلبين ترفع الحظر على القادمين من الإمارات وسلطنة عمان و8 دول أخرى

2021/09/04 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، رفع الحظر المفروض على المسافرين القادمين من 10 دول، اعتبارا من 6 سبتمبر، من بينها الإمارات والهند وباكستان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم الرئاسة.

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