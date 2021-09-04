2021/09/04 | 08:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، أن رحيل النجم كيليان مبابي عن معسكر “البلوز” وسط حالة من الجدل، جاء بسبب مشكلة عضلية، رغم أن الفحوصات الطبية لم تكشف عن وجود إصابة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبابي يخرج من معسكر فرنسا… وديشامب يوضح المركز الخبري الوطني.

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