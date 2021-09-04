2021/09/04 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم السبت، عن ارتفاع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا بمعدل 97 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرتفاع صادرات النفط العراقية إلى أمريكا المركز الخبري الوطني.

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