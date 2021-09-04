السفارة الايرانية في بغداد تعزي بوفاة المرجع السيد الحكيم

2021/09/04 | 09:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عزت السفارة الايرانية في بغداد بوفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم.وقال ايرج مسجدي سفير الجمهورية الاسلامية لدی العراق في بيان : " بحزنٍ والمٍ شديد تلقينا خبر وفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم تاركا خلفه ارثا فكريا وثراء من المعارف والعلوم ، حيث انفق عمره الشريف في خدمة الاسلام مدافعاً عنه وعن تعاليمه المباركة، داعين المولى عز وجل ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله واسرة آل الحكيم وطلابه ومحبيه والشعب العراقي عموماً الصبر والسلوان"./انتهى9

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