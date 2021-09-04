2021/09/04 | 09:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مدير العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية اللواء سعد معن القاء القبض على طرفي مشاجرة حصلت داخل مستشفى اليرموك.وقال معن في بيان : " ان قوة من حماية مستشفى اليرموك في بغداد القت القبض على طرفي مشاجرة حصلت داخل المستشفى، بعد أن تم جلب مصابين على خلفية مشاجرة وقعت في حي الفرات".واوضح :" ان قوة الحماية سيطرت على الموقف بشكل كامل وتحفظت على المتهمين، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء سعد معن : القبض على طرفي مشاجرة حصلت داخل مستشفى اليرموك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء سعد معن : القبض على طرفي مشاجرة حصلت داخل مستشفى اليرموك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).