المفوضية : وزعنا أكثر من 17 مليون بطاقة بايومترية بين الناخبين

2021/09/04 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، عن توزيع أكثر من 17 مليون بطاقة بايومتريَّة بين الناخبين في وقت شهدت فيه محافظة بابل تنظيم مؤتمر لبحث الاستعدادات الامنية المتعلقة بالانتخابات في […]

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