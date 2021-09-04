مراسلنا: نقل جثمان المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم إلى كربلاء المقدسة

2021/09/04 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واعبدأت عملية نقل جثمان المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم من محافظة النجف الأشرف الى كربلاء المقدسة.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن "موكباً من العجلات انطلق باتجاه كربلاء المقدسة حاملاً جثمان المرجع الحكيم تمهيداً لبدء المراسيم الرسمية للتشييع والتي ستنطلق من كربلاء المقدسة".وتوفي يوم أمس المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاماً.ويعد السيد محمد سعيد بن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم من مواليد (1354 هـ - 1934م) في مدينة النجف مرجعاً شيعياً معاصراً، وواحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف الأشرف.

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