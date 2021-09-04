2021/09/04 | 09:13 - المصدر: عين العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل جثمان المرجع الديني الحكيم إلى كربلاء) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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