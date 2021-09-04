تطور جديد بـ”معدل العدوى” في العراق.. من 22% وصول جديد ومبشر إلى 15%: هل ستستمر الموجة بالتضاؤل أم تتنشط؟

2021/09/04 | 09:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دخل العراق مرحلة جديدة من انخفاض معدل العدوى، بعد أول انخفاض منذ أيام من 22% إلى 17%، فيما سجل يوم امس معدل عدوى بلغ نطاق الـ14% وهو انخفاض جديد قد يوحي إلى الوصول لأسفل منحنى الموجة الثالثة.وسجل العراق يوم امس الجمعة، 5672 اصابة جديدة من أصل 38 ألأف و109 فحص أو […]

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