مفوضية الانتخابات: توزيع 17 مليون بطاقة انتخابية

2021/09/04 | 09:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وزّعت المفوضية العليا للانتخابات أكثر من 17 مليون بطاقة بايومتريَّة بين الناخبين، في وقت شهدت فيه محافظة بابل تنظيم مؤتمر لبحث الاستعدادات الامنية المتعلقة بالانتخابات في محافظات الفرات الاوسط.وقال مدير عام دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري بالمفوضية حسن سلمان في تصريح صحفي، إنَّ “عدد البطاقات البايومترية الموزعة بين الناخبين زاد إلى هذا الحد بعد […]

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