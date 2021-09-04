2021/09/04 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبر الوطني حث جوزيه مورينيو مدرب روما، الدولي السويسري جرانيت تشاكا، على تلقي لقاح كوفيد 19، بعدما أصيب لاعب وسط آرسنال بالفيروس الأسبوع الماضي.وغاب على أثره قائد سويسرا البالغ عمره 28 عامًًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مورينيو يحث نجم ارسنال لتلقي لقاح كوفيد19 المركز الخبري الوطني.

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