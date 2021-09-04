إيران تستولى على أسلحة أمريكية متطورة من أفغانستان

2021/09/04 | 09:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف ناشطون عن صور وأفلام ترصد تحرك قافلة تابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري على الطرق الشرقية لإيران وهي تنقل أسلحة أمريكية بينها مدرعات وعربات “هامفي” من أفغانستان.

وأكد مصدر رفيع المستوى في فيلق القدس التابع للحرس، لـ صحيفة “الجريدة” الكويتية، أن الإيرانيين نقلوا كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات النوعية في بعض الأحيان بالتنسيق مع “طالبان”.

وقال المصدر إن خبراء إيرانيين كشفوا أن الأمريكيين تركوا خلفهم أنظمة وأجهزة تكتيكية واستراتيجية هي أمنياً أكثر أهمية حتى من الأسلحة التي استحوذ عليها الحرس، ومنها مثلاً غرف تشغيل طائرات من دون طيار أمريكية، وغرف أجهزة رقابة وتجسس ورصد جوي وأرضي متصلة بالرادارات والأقمار الصناعية التجسسية الأمريكية في المنطقة.

وذكر أن طهران فوجئت بهذه الغنائم غير المتوقعة خصوصاً أن هناك تحركات روسية وصينية للوصول إلى هذه المعدات.

وكانت “الجريدة” الكويتية نشرت في 17 أغسطس الماضي تقريراً أكدت فيه، استناداً إلى مصادرها في طهران، أن الحرس الثوري استحوذ حينها على عدد من الطائرات من دون طيار وحوامات أمريكية الصنع، وأن فريقاً من الحرس توجه إلى أفغانستان للكشف عن الأسلحة الأمريكية التي حصلت عليها حركة طالبان، ويمكن أن تستفيد منها إيران.

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