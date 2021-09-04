2021/09/04 | 09:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المتنبئ الجوي أحمد التميمي، اليوم السبت، انتهاء موجة الحر الصيفية، مبيناً أن درجات الحرارة في اخفاض تدريجي لكن الحديث عن هطول الأمطار لا يزال مبكراً، في حين أشار إلى أن موسم الأمطار سيكون منتصف شهر تشرين الأول المقبل.وقال التميمي في ايضاح، إن “موجات الحر الصيفية انتهت رسمياً، والحرارة الى انخفاض تدريجي رغم […]

ظهرت المقالة متنبئ جوي يكشف عن موعد هطول الأمطار في العراق أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يكشف عن موعد هطول الأمطار في العراق) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يكشف عن موعد هطول الأمطار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).