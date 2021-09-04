دعوة ترودو لإجراء انتخابات مبكرة في كندا انقلبت عليه عكسيا

2021/09/04 | 09:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت استطلاعات للرأي "تقهقر" شعبية

رئيس الوزراء الكندي الليبرالي، جاستن

ترودو، قبل انتخابات مبكرة دعا هو إلى

إجرائها على أمل أن تؤدي طريقة تصديه

لأزمة كوفيد-19 إلى فوزه بها.

وأظهرت أحدث استطلاعات لل

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