"غوغل" تغلق "إيميلات" الحكومة الأفغانية السابقة لحرمان "طالبان" من المعلومات

2021/09/04 | 09:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، بأن

شركة "غوغل" الأمريكية أغلقت مؤقتا

حسابات البريد الإلكتروني للحكومة

الأفغانية السابقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أن ممثلي حركة

طالبان يحاولون الوصول إلى الرسائل

الإل

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