شاهد بالفيديو.. الداخلية تعلن السيطرة على

2021/09/04 | 09:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن

القاء القبض على طرفي مشاجرة حصلت في

مستشفى اليرموك التعليمي وسط بغداد.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة

اللواء سعد معن في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "قوة من

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