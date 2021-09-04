رئيس مجلس النواب الاردني يعزي بوفاة المرجع الحكيم

2021/09/04 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قدم عبد المنعم العودات، رئيس مجلس النواب الاردني ، التعازي باسم المملكة الاردنية الهاشمية والملك عبد الله الثاني ومجلس النواب والشعب الاردني، بوفاة المرجع الديني ٱية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.واعرب العودات ، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ، عن بالغ اسفه وحزنه لرحيل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، مبتهلا الى الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ،ويلهم الجميع الصبر والسلوان./انتهى9

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