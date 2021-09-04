ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يحتفي في القاهرة باربعة ادباء مصريين

2021/09/04 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة / نينا /انطلقت فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في مصر ، في المجلس الاعلى للثقافة بالقاهرة .وجرى تكريم اربعة ادباء مصريين هم الروائي مصطفى نصر والشاعر درويش الاسيوطي والقاص سمير المنزلاوي والروائي سعيد نوح.ويهدف ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الى تكريم الشخصيات العربية التي اسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة .والقى المكرمون الاربعة كلمات اثنوا فيها على الدعم والرعاية الثقافية المتواصلة من قبل الشارقة للمثقفين العرب ، معتبرين التكريم مبادرةً تاريخية تعيد الالق والاعتبار للكثير من الكتّاب العرب./ انتهى

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