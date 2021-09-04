الأمن النيابية : العراق يتجه إلى فرنسا لشراء رادارات وأسلحة الدفاع الجوي

2021/09/04 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، مضي العراق في التعاقد مع فرنسا على صفقة شراء رادارات الكشف وأسلحة الدفاع الجوي وطائرات الراڤال الفرنسية.وقال رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، […]

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