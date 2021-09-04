العراق يحيي تعاقدات مع فرنسا تعود لثمانينات وتسعينات القرن الماضي

2021/09/04 | 09:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، مضي العراق في التعاقد مع فرنسا على صفقة شراء رادارات الكشف وأسلحة الدفاع الجوي وطائرات الراڤال الفرنسية.

وقال رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، إنه “تم خلال زيارتي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع جمعة عناد، إلى فرنسا، التفاهم والإتفاق على التعاقد على رادارات الكشف وأسلحة الدفاع الجوي وكذلك طائرات الراڤال وغيرها”، مشيراً الى أن “اللجنة سوف تطرح على رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي موضوع الأموال والأسلحة التي تم التعاقد عليها في الثمانينات والتسعينات ولم تسلم إلى العراق حتى الآن”.

ولفت إلى أن “هذا الأمر تم طرحه سابقاً من قبل اللجنة خلال زيارتها إلى فرنسا وخلال زيارة رئيس لجنة الدفاع الفرنسية إلى العراق”، معرباً عن “أمله في الوصول إلى نتائج في هذا الأمر”.

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