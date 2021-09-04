2021/09/04 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي لقد ظهرت بوادر وأعمال إيجابية من حكومة السيد الكاظمي في التصدي لأعمال التزوير ولمناصب الدولة واستغلالها أموالها في العملية الانتخابية ويبقى المطلوب من السيد الكاظمي التصدي لانفلات السلاح وحماية المرشحين من الخطف والاغتيالات والتهديد للناخبين الذي يشكل الخطر الكبير على المرشحين والناخبين الذي أدى إلى مقاطعتهم الانتخابات القادمة.



إن جماهير الشعب الواسعة لم يكن لها الصبر والتحمل والانتظار أربعة س ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطلوب من القوى المقاطعة للانتخابات العودة للمشاركة فيها - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطلوب من القوى المقاطعة للانتخابات العودة للمشاركة فيها - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).