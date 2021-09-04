2021/09/04 | 10:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، مضي العراق في التعاقد مع فرنسا على صفقة شراء رادارات الكشف وأسلحة الدفاع الجوي وطائرات الراڤال الفرنسية.وقال رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، في تصريح صحفي، إنه “تم خلال زيارتي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع جمعة عناد، إلى فرنسا، التفاهم والإتفاق على التعاقد على […]

ظهرت المقالة لجنة نيابية تكشف عن تفاهمات على شراء أسلحة الدفاع الجوي وطائرات الراڤال الفرنسية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تكشف عن تفاهمات على شراء أسلحة الدفاع الجوي وطائرات الراڤال الفرنسية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تكشف عن تفاهمات على شراء أسلحة الدفاع الجوي وطائرات الراڤال الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).