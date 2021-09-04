2021/09/04 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع السيستاني ينعى رحيل السيد الحكيم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع السيستاني ينعى رحيل السيد الحكيم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع السيستاني ينعى رحيل السيد الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).