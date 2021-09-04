محمد صلاح يعرب عن اعتزازه بتمثيل منتخب مصر على مدار 10 سنوات

2021/09/04 | 10:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة احتفالية بعد مرور 10 سنوات من تمثيله منتخب بلاده للمرة الأولى

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