بعد الانسحاب من أفغانستان.. هل يحتاج الاتحاد الأوروبي لجيشه الخاص؟

2021/09/04 | 10:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الانسحاب الأميركي من أفغانستان وعمليات الإجلاء التي قامت بها الدول الأوروبية، إلى حالة من البحث عن الذات داخل الاتحاد الذي أعيد النقاش فيه حول ضرورة تكوين جيش خاص لـ 27 دولة، يشكلون أكبر كتلة تجارية في العالم.

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