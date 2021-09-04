السيستاني يعزي برحيل المرجع الحكيم

2021/09/04 | 10:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، السبت، عن تعازيه برحيل المرجع محمد سعيد الطباطبائي الحكيم.

وذكر الموقع الرسمي لمكتب السيستاني، في بيان تلقى NRT عربية (4 ايلول 2021)، "تلقيت ببالغ الأسى والأسف نبأ رحيل العالم الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) آية الله السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (رضوان الله عليه)".

واضاف، "لقد خسرت الحوزة العلمية في النجف الأشرف بفقده أحد أعلامها وفقهائها البارزين الذي نذر نفسه الشريفة لنصرة الدين والمذهب وكرّس حياته المباركة لخدمة العلم وأهله وخلف تراثاً علمياً جليلاً يحظى بمكانة سامية".

وتابع، "وإنني إذ أعزي في هذا المصاب الجلل امامنا صاحب العصر (أرواحنا فداه) والحوزات العلمية وأسرة الفقيد السعيد - ولا سيما أخويه الجليلين وأنجاله الكرام - والمؤمنين عامة، أسأل الله العلي القدير أن يرفع درجته في عليين ويحشره مع اوليائه محمد وآله الطاهرين ويلهم أهله ومحبّيه الصبر والسلوان.



ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

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