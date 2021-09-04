وصول جثمان المرجع محمد الحكيم إلى كربلاء لبدء مراسم تشييع جنازته

2021/09/04 | 10:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل جثمان المرجع الديني محمد سعيد الحكيم من إلى محافظة كربلاء.

وبحسب مراسل NRT عربية، السبت (4 أيلول 2021)، فان "جثمان الحكيم وصل الى كربلاء قادما من النجف تمهيداً لبدء المراسيم الرسمية للتشييع ".

وتوفي يوم أمس المرجع الديني محمد سعيد الحكيم إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاماً.

ويعد محمد سعيد بن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم من مواليد (1354 هـ - 1934م) في مدينة النجف مرجعاً شيعياً معاصراً، وواحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف.

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