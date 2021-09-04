2021/09/04 | 10:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار امام الدينار اليوم السبت:

بغداد – بورصة الكفاح

147,300

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السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

146,750

بيع

147,750

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البصرة -بورصة

147,400

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السليمانية -بورصة

147,425

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الموصل – بورصة

147,500

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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