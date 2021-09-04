2021/09/04 | 10:36 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار امام الدينار اليوم السبت:
بغداد – بورصة الكفاح
147,300
….
السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
146,750
بيع
147,750
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البصرة -بورصة
147,400
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السليمانية -بورصة
147,425
———————————
الموصل – بورصة
147,500
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في الاسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).