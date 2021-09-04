2021/09/04 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفع عدد الأطفال والمراهقين المصابين بفيروس كوفيد-19 داخل المستشفيات الأميركية خمسة أضعاف منذ منتصف أغسطس/آب، بينما ارتفع عدد الأطفال أقل من 4 سنوات عشرة أضعاف، بحسب ما جاء في دراستين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متحور دلتا يتسبب بأعلى معدل دخول للأطفال والمراهقين إلى المستشفيات المركز الخبري الوطني.

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