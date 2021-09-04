فيلم free guy يحصل على تقييمات عالية وإشادة النقاد

2021/09/04 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حصل فيلم Free Guy على تقييمات مرتفعة منذ طرحه خلال الشهر الجارى، وهى التقييمات التى تطرق لها موقع Rotten Tomatoes الذى استعرض آراء النقاد للفيلم بعدما حقق ايرادات عالية انعكست […]

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