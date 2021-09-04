الامام السيستاني يعزي بوفاة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)

2021/09/04 | 10:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم المرجع الديني الاعلى الامام علي السيستاني، اليوم السبت، التعازي برحيل آية الله السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (قدس سره).وتنشر “الايام نيوز” نص التعزية التي نقلها الموقع الرسمي لمكتب الامام السيستاني: تلقيت ببالغ الأسى والأسف نبأ رحيل العالم الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) آية الله السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (رضوان الله […]

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