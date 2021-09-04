المرجع السيستاني يقدم تعازيه بوفاة المرجع محمد سعيد الحكيم

2021/09/04 | 10:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المرجع الديني الاعلى السيد على السيستاني، اليوم السبت، تعازيه بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.وتنشر السومرية نيوز، نص رسالة التعزية التي قدمها السيد السيستاني فيما يلي: “تلقيت ببالغ الأسى والأسف نبأ رحيل العالم الرباني فقيه أهل البيت ( … Readmore

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