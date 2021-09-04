ادارة معلومات الطاقة : امريكا استوردت 174 ألف برميل يوميا من النفط العراقي الاسبوع الماضي

2021/09/04 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،اليوم السبت، عن ارتفاع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا بمعدل 97 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها ،إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.409 مليون برميل يوميا منخفضة بمقدار 104 آلاف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.513 مليون برميل".واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 174 ألف برميل يوميا، مرتفعا بمعدل 97 ألف برميل يوميا عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 77 الف برميل يوميا".واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل 3,612 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 674 ألف برميل يوميا، فالسعودية بمعدل 345 الف برميل يوميا، ثم روسيا بمعدل 211 ألف برميل يوميا".ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت معدل 195 ألف برميل يوميا، تليها البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها معدل 84 الف برميل يوميا، فكولومبيا بمعدل 71 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت نيجيريا بمعدل 43 الف برميل يوميا"./انتهى8

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