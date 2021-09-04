المرجع السيستاني يعزي برحيل السيد الحكيم

2021/09/04 | 10:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم توفي امس في النجف وتم تشييعه اليوم في كربلاء.

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