2021/09/04 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن الأشخاص الذين أصيبوا بالسرطان، عليهم اتباع نظام غذائي معين لتجنب الانتكاس.ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أنه للأسف معظم المنتجات الغذائية التي ينصح بتناولها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طبيب يكشف الأطعمة اللازمة للوقاية من السرطان المركز الخبري الوطني.

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