بالصور.. تشييع جثمان السيد الحكيم في كربلاء المقدسة

2021/09/04 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة- واع- عباس الرحميتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) صور مراسيم تشييع جثمان المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم في كربلاء المقدسة.

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