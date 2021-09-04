2021/09/04 | 10:48 - المصدر: عين العراق

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السبت 4 سبتمبر 2021 | 10:42 صباحاً

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القبض على (٩) اشخاص تسللوا الى الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية

القبض على (٩) اشخاص تسللوا الى الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية

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