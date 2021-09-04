القبض على 9 أجانب حاولوا التسلل الى العراق بطريقة غير قانونية

2021/09/04 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على 9 اشخاص يحملون جنسيات أجنبية مع شخص عراقي الجنسية بتهمة الدخول الى الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وخلال عملية نوعية نفذها اللواء الثالث مع قسم الاستخبارات بالتعاون مع جهاز الامن الوطني تمكنت من القاء القبض على (9) اشخاص يحملون جنسيات أجنبية مع شخص عراقي الجنسية بتهمة الدخول الى الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية".

وأضافت، ان "عملية القبض تمت بعد نصب كمين محكم لهم في الطريق الرابط بين محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو".واشارت الخلية الى، انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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