لجنة اللقاحات البريطانية: لا نوصي بتطعيم لقاح كورونا لمن هم دون الخمسة عشر عاماً

2021/09/04 | 10:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت اللجنة المشرفة على التلقيح ضد كوفيد في المملكة المتحدة الجمعة إنّ حملاتها لن تشمل الأطفال المتمتعين بصحة جيدة وتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما خلافا للعديد من الدول الغربية ورغم المخاوف من تداعيات العودة المدرسية.

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وأوضحت اللجنة في مشورتها أنّ "الأدلة المتوافرة تشير إلى أن الفوائد الصحية الفردية للتلقيح ضد كوفيد-19 منخفضة لدى من تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما والذين لا يعانون من ظروف صحية كامنة تعرّضهم لخطر الإصابة الشديدة".

وأضافت أنّ المخاطر المحتملة للتلقيح "منخفضة أيضا" ولكنها "قد تكون خطيرة ولا تزال قيد التوصيف".



ورأت أنّ الفائدة الصحية لتوسيع حملة التطعيم الشاملة لتشمل الأطفال الأصحاء بين 12 و15 عاما "ضئيلة للغاية".

ولكنّها أوصت الحكومة بطلب مشورات إضافية.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد بعد نشر التوصية إنه سيطلب مشورة السلطات الطبية في الدول الأربع المكونة للمملكة المتحدة "قبل اتخاذ قرار على وجه السرعة".

وسبق أن تم السماح للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما ويعانون من مشاكل صحية تجعلهم عرضة للإصابة بكوفيد، بتلقي اللقاح.



وسيتسع نطاق الحملة بدءا من الجمعة لتشمل أطفالا آخرين معرضين للخطر على غرار المصابين بمرض فقر الدم المنجلي أو داء السكري من النوع الأول.

وسمِح سابقاً للفئة العمرية بين 16 و17 عاماً بتلقي اللقاحات.

ويأتي رأي اللجنة البريطانية في وقت تقوم العديد من الدول الغربية مثل فرنسا أو الولايات المتحدة بتلقيح المراهقين منذ عدة أسابيع.

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