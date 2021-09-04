2021/09/04 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على 9 اشخاص يمتلكون جنسيات أجنبية حاولوا التسلل إلى كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم )، ان "فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وخلال عملية نوعية نفذها اللواء الثالث مع قسم الاستخبارات بالتعاون مع جهاز الامن الوطني تمكنت من القاء القبض على (٩) اشخاص يحملون جنسيات أجنبية مع شخص عراقي الجنسية بتهمة الدخول الى الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية".

وأضاف انه "تمت عملية القبض بعد نصب كمين محكم لهم في الطريق الرابط بين محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو"، مبينا انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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