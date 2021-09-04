مغدوشة أم طورا بورا؟ - محمد علي مقلد

2021/09/04 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد اغتيال الدولةمغدوشة أم طورا بورا؟رأت التعليقات السياسية والصحافية في حادثة مغدوشة حلقة من انفجار التوتر في علاقات أمل والتيار الوطني الحر، مستندة إلى حوار شتائمي عبرت عنه لغة البلطجي والبرغوث، أو إلى حوار زقاقي حصل بين ممثلي الفريقين.



غير أن وضع الحادثة في سياق مختلف قد يرى فيها واحدة من آخرحلقات الانهيار، ومن علاماتها أن زعران "الكومونات" أو العاميات يصادرون دور القادة ويستدرجونهم من قصور ......





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